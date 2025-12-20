الأخبار
LBCI
LBCI

روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية

أخبار دولية
2025-12-20 | 00:46
روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن هيكلا جديدا لحكم غزة يضم مجلسا دوليا ومجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين سيوضع قريبا، يليه نشر قوات أجنبية، فيما تأمل الولايات المتحدة في ترسيخ وقف إطلاق النار الهش في الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.

وأكد روبيو في مؤتمر صحفي أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في غزة.

وقال روبيو: "لهذا السبب لدينا شعور بالإلحاح لإكمال المرحلة الأولى، وهي إنشاء مجلس السلام وسلطة أو هيئة فلسطينية من التكنوقراط ستكون على الأرض، ثم تأتي قوة تحقيق الاستقرار بعد ذلك مباشرة".

وأشار إلى إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في تحديد الفلسطينيين الذين سينضمون إلى مجموعة التكنوقراط، لافتا الى أن واشنطن تهدف إلى تشكيل هيئات الحكم "قريبا جدا"، من دون أن تقدم جدولا زمنيا محددا.

وتحدث روبيوبعد أن استضافت القيادة المركزية الأمريكية مؤتمرا في الدوحة هذا الأسبوع مع دول شريكة للتخطيط لقوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة. وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز الأسبوع الماضي إن من الممكن نشر قوات دولية في القطاع في وقت مبكر من الشهر المقبل، بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي في نوفمبر تشرين الثاني على تفويض القوة.

أخبار دولية

ماركو روبيو

هيئات الحكم

غزة

قوة دولية

