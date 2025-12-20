الرئيس التايواني يتعهد بإجراء تحقيق شامل في الاعتداء الدامي على مترو تايبيه

تعهد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي بإجراء تحقيق شامل في الاعتداء الدامي الذي استهدف مترو تايبيه، وذلك أثناء تفقده المصابين في المستشفيات السبت.



وأعلنت السلطات التايوانية أن مشتبها به يبلغ 27 عاما فجر قنابل دخانية داخل محطة مترو تايبيه الرئيسية خلال ساعة الذروة مساء الجمعة، قبل أن يبدأ بتنفيذ عمليات طعن.



وقتل ثلاثة أشخاص في الاعتداء الذي شمل المحطة الرئيسية ومنطقة تسوق تحت الأرض ومحطة مترو أخرى، بينما أصيب ما لا يقل عن 11 آخرين، وفقا لإحصاء محدث من الشرطة السبت.



وأعلن رئيس بلدية تايبيه في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، أن المشتبه به الذي كان مطلوبا بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية توفي منتحرا على ما يبدو.



ووصف المسؤولون الحادث بأنه "عمل متعمد"، لكنهم قالوا إن الدافع لم يتضح بعد.



وأثناء زيارته المستشفيات السبت، أعرب لاي عن تعاطفه مع الضحايا وتعهد بالشفافية في التحقيق.



وقال في أحد المستشفيات: "أريد أن أعرب عن تعازي لأولئك الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي في الهجوم المروع والعنيف الذي وقع الليلة الماضية، وأن أعرب عن تعاطفي مع عائلاتهم".



أعلن أنه أمر بإجراء "تحقيق كامل وشامل"، و"سيقدم للجمهور وصفا كاملا لحقيقة ما جرى".