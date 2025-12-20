الأخبار
مشاورات بين إيران والمملكة المتحدة: لتعزيز التفاهم

أخبار دولية
2025-12-20 | 10:31
مشاهدات عالية
مشاورات بين إيران والمملكة المتحدة: لتعزيز التفاهم

أجرت إيران والمملكة المتحدة مشاورات عبر الهاتف، لتعزيز التفاهم، وفق ما أفادت طِهران. 

 

وبحثتا قضية مواطنين بريطانيين معتقلين في ايران، وفق ما أوضح مصدر بريطانيّ لوكالة فرانس برس.

     

وأكّد الوزير عباس عراقجي ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر ضرورة مواصلة التشاور على مستويات مختلفة بهدف تعزيز التفهم المتبادل.

     

وانتقد عراقجي خلال الاتصال، "المقاربة غير المسؤولة لثلاث دول أوروبية حيال قضية النووي الإيرانيّ”، وفق المصدر نفسه.

       

وأكد مصدر حكوميّ بريطاني لوكالة فرانس برس حصول هذه المكالمة التي تطرقت أيضا الى مسائل اخرى عديدة، وخصوصا قضية كريغ وليندساي فورمان المعتقلين في إيران منذ كانون الثاني بتهمة التجسس.

