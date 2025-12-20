الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو إلى ضبط النفس في غزة

أخبار دولية
2025-12-20 | 16:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو إلى ضبط النفس في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو إلى ضبط النفس في غزة

حضّت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا الطرفين المعنيين بوقف إطلاق النار في غزة على الوفاء بالتزاماتهما وممارسة ضبط النفس، وفق ما أفاد الموفد الأميركي ستيف ويتكوف بعد محادثات في ميامي.

واجتمع مسؤولون من الدول الثلاث مع ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، لمراجعة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول.

وجاء في بيان نشره ويتكوف على منصة إكس "نؤكد مجددًا التزامنا الكامل بخطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها الرئيس، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وممارسة ضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات المراقبة".

كما اتهمت إسرائيل حماس مرارًا بانتهاك الهدنة، إذ أفاد الجيش بمقتل ثلاثة من جنوده في القطاع الفلسطيني منذ تشرين الأول.

وأشار بيان إلى التقدم المحرز في المرحلة الأولى من اتفاق السلام، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثث الرهائن، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، وتراجع الأعمال العدائية.

ودعت الدول الأربع إلى "إنشاء وتفعيل" إدارة انتقالية "على المدى القريب"، وهي خطوة تنص عليها المرحلة الثانية من الاتفاق، لافتة إلى أن المشاورات ستستمر في الأسابيع المقبلة بشأن تنفيذها.

وبموجب الاتفاق، من المفترض أن تنسحب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتولى سلطة موقتة إدارة القطاع الفلسطيني بدلا من حركة حماس، وأن يتم نشر قوة استقرار دولية.

 

أخبار دولية

المتحدة

وتركيا

النفس

LBCI التالي
أوكرانيا: روسيا تقصف ميناء بيفديني لليوم الثاني
أوكرانيا: هاجمنا منصة نفط وسفينة دورية لروسيا في بحر قزوين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر يوقعون وثيقة اتفاق غزة

LBCI
خبر عاجل
2025-10-13

الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر يوقعون الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:28

ممثلون عن أميركا ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا في ميامي لمراجعة الخطوات التالية في خطة غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:33

⁠المبعوث الخاص ​للرئيس ‍الروسيّ: مناقشات بناءة ⁠مستمرة ‍في ‍ميامي بين ⁠روسيا والولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:27

احتجاز ناقلة نفط فنزويلية والحكومة تندد

LBCI
أخبار دولية
00:11

وكالة ‍الإعلام الروسية نقلًا عن الكرملين: بوتين مستعد لإجراء محادثات ⁠مع ‍نظيره الفرنسيّ

LBCI
أخبار دولية
16:14

الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط قبالة فنزويلا​

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

الأمن العام الأردني: إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين

LBCI
أخبار لبنان
01:54

رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير غربي تركيا

LBCI
أخبار لبنان
06:42

عون يبحث مع كيشيشيان أحوال الطائفة الأرمنية ويستقبل بيرقداريان يرافقها رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الأصفر صار بمتناول إيدك

LBCI
أخبار لبنان
14:00

احتفال تكريمي لمناسبة أربعين الشاعر طليع حمدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

صراع الاستحواذ على وارنر براذرز لم ينتهِ… صفقة محتملة قد تغيّر الموازين

LBCI
أخبار لبنان
13:40

قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الذكرى التسعون لتأسيس الريجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مدينة صيدا. قرية ميلادية تؤكّد التنوّع والانفتاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة استراتيجية عشرية لتطوير قطاع الزراع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

آلية استرداد الودائع المقترحة...اشكاليات ومخاطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تلويح سوريّ بتعليق أيِّ تعاون مع لبنان... تقدّم في ملف السجناء السوريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:00

وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاما

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل

LBCI
أخبار لبنان
09:00

سلام بعد لقائه سيمون كرم: المرحلة الاولى من حصر السلاح على بعد ايام من الانتهاء والدولة جاهزة للانتقال الى المرحلة الثانية شمال نهر الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
05:28

قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
05:50

الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى

LBCI
أخبار دولية
06:15

الأردن يؤكد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
منوعات
08:00

ظنت أن لصاً اقتحم منزلها... لكن المفاجأة كانت غير متوقعة! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More