ماكرون يصل إلى الإمارات الأحد

يصل الرئيس الفرنسيّ إيمانيول ماكرون الأحد إلى الإمارات، لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد، مع الجنود الفرنسيين هناك، وللقاء عدد من المسؤولين في هذا البلد الذي تأمل باريس تعزيز التعاون معه ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات.

ويصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح الأحد برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، ويلتقي عددا من المسؤولين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإماراتيّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، ولا سيما "في مجال الأمن والدفاع".

وتسعى باريس للحصول على دعم الإمارات في مكافحة الاتجار بالمخدرات.