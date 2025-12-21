المجلس الوزاريّ الأمنيّ في إسرائيل يوافق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

وافق المجلس الأمنيّ في إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفق ما ذكر بيان رسميّ.

وقال مكتب وزير المالية اليمينيّ المتطرف بتسلئيل سموطريتش، في بيان: "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المحتلة، واصفا الخطوة بأنها "تاريخية".

وأكّد البيان "أنّ مواقع هذه المستوطنات تُعد ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.