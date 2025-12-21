الأخبار
عراقجي: المنشآت تعرّضت لأضرار جسيمة..

أخبار دولية
2025-12-21 | 08:47
عراقجي: المنشآت تعرّضت لأضرار جسيمة..
عراقجي: المنشآت تعرّضت لأضرار جسيمة..

أقرّ وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بتعرض المنشآت النووية الإيرانية "لأضرار جسيمة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرنامج النووي لم يقض عليه، وأن طهران لا تزال متمسكة بحقها في التخصيب، مع إبداء استعدادها لتقديم "ضمانات كاملة" تؤكد الطابع السلمي للبرنامج.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إن "الحقيقة هي أن منشآتنا تعرضت لأضرار، وبشكل جسيم"، لكنه شدد على أن "تقنيتنا ما زالت قائمة، والتكنولوجيا لا يمكن قصفها"، مضيفا أن "عزمنا وإرادتنا لا يزالان قائمين".

وأكد وزير الخارجية الإيرانية أن بلاده تعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، "حقا مشروعا كاملا"، مضيفا: "لقد طورنا هذه التكنولوجيا بأنفسنا، وقدم علماؤنا تضحيات كبيرة في سبيلها، كما ضحّى شعبنا أيضا؛ إذ عانى من العقوبات، وها هو اليوم يعاني من حرب مدمرة للغاية. لذلك لا يمكننا التنازل عن حقوقنا".

في مقابل ذلك، أعلن عراقجي استعداد طهران لتقديم ضمانات دولية، قائلا: "نحن مستعدون لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجنا سلمي وسيبقى سلميا إلى الأبد".
واستعاد تجربة الاتفاق النووي لعام 2015، معتبرا أنها نموذج ناجح، إذ "قبلنا، مقابل رفع العقوبات، باتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا"، واصفًا الاتفاق حينها بأنه "إنجاز دبلوماسي احتفى به العالم بأسره".

وفي مقارنة مباشرة بين المسارين، قال عراقجي إن "لدينا تجربتان: تجربة الدبلوماسية، وتجربة العمل العسكري"، معتبرا أن "التجربة العسكرية لم تحقق أهدافها، بينما كانت التجربة الدبلوماسية ناجحة"، ومضيفا أن "الاختيار يعود إلى الولايات المتحدة".

وحول مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت المتضررة، أوضح عراقجي أن إيران "ما زالت عضوا ملتزما في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومستعدة للتعاون مع الوكالة"، لكنه طرح تساؤلا قال إنه جوهري: "كيف يمكن تفتيش منشأة نووية تعرضت لهجوم؟ لا توجد إجابة عن هذا السؤال، لأنه لا توجد أي سابقة في هذا المجال".
وأشار إلى أن طهران والوكالة اتفقتا على "ضرورة التفاوض لإيجاد آلية وإطار محددين لعملية التفتيش في مثل هذه الحالات"، مؤكدًا أن هذا الملف "مطروح الآن على الطاولة".

وفي ما يتعلق بالتخصيب، شدد عراقجي على أنه "حقنا"، معتبرا أنه يتجاوز البعد التقني ليصبح "مسألة تتعلق بالكرامة والفخر الوطنيين، لأنه ثمرة إنجازات علمائنا»، مضيفًا أن "اعتراف الولايات المتحدة بهذا الحق يمكن أن يشكل خطوة إيجابية لصالح نظام عدم الانتشار".

وعن احتمالات شن هجوم جديد على إيران، قال وزير الخارجية الإيرانية إن بلاده "لا تستبعد هذا الاحتمال"، لكنها "مستعدة له بالكامل، بل أكثر استعدادًا من ذي قبل"، مؤكدا أن الهدف ليس الحرب، بل منعها. وأضاف: "أفضل وسيلة لمنع الحرب هي الاستعداد لها"، مشيرا إلى أن إيران "أعادت في الواقع بناء كل ما تضرر في العدوان السابق"، وتابع: "إذا ما أرادوا تكرار التجربة الفاشلة نفسها، فلن يحققوا نتيجة أفضل".
 

