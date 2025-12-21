الكرملين ينفي التحضير لمحادثات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن

نفى الكرملين التحضير لإجراء محادثات ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، فيما تجري محادثات منفصلة في ميامي منذ الجمعة بشأن تسوية للنزاع بين كييف وموسكو.



والسبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة منذ ستة أشهر بين أوكرانيا وروسيا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات.



ولكنه أعرب عن شكوكه في أن تؤدي محادثات كهذه إلى إحراز تقدم.



وفي موسكو، نقلت وكالات أنباء روسية عن يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئاسة قوله الأحد "لم يتطرّق أحد جدّيا إلى هذه المبادرة حتّى الساعة وهي ليست قيد التحضير بحسب علمي".



وبعد الكشف عن الاقتراح الأميركي بشأن عقد محادثات ثلاثية، قال زيلينسكي للصحافيين السبت إنّه "غير واثق بأن هذا الأمر سيسفر عن أي شيء جديد".



ولكنه أبدى نبرة أكثر تفاؤلا الأحد، إذ أشار إلى محادثات "بنّاءة" بين المفاوضين الأوروبيين والأميركيين والأوكرانيين "تسير بوتيرة سريعة إلى حد ما"، منبها في الوقت ذاته الى أنّ "الكثير يعتمد على ما إذا كانت روسيا تشعر بالحاجة إلى إنهاء الحرب فعليا".



وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "للأسف، لا تزال الإشارات الحقيقية الآتية من روسيا سلبية فقط: هجمات على طول خط المواجهة، جرائم حرب روسية في المناطق الحدودية، ضربات مستمرة على بنيتنا التحتية".