الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
17
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
17
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإليزيه: استعداد بوتين للتحاور مع ماكرون "مرحّب به"
أخبار دولية
2025-12-21 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الإليزيه: استعداد بوتين للتحاور مع ماكرون "مرحّب به"
رحبت الرئاسة الفرنسية بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للتحاور مع نظيره إيمانويل ماكرون.
وقال الإليزيه إن "موافقة الكرملين علنا على هذه الخطوة أمر مرحب به. سنحدد في الأيام المقبلة الطريقة الافضل للمضي قدما" في هذا الأمر.
وشددت الرئاسة الفرنسية على أي نقاش مع موسكو سيتم "بشفافية كاملة"، بحيث يطلع على مضمونه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي والأوروبيون، لأن هدفه يظل ضمان "سلام متين ومستدام" بالنسبة إلى الأوكرانيين.
وأبدى بوتين استعداده لإجراء حوار مع نظيره الفرنسي، وفق ما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" في وقت متأخر من مساء السبت.
ورأى الاليزيه أن "غزو أوكرانيا وتصلب الرئيس بوتين أنهيا أي احتمال لحوار" في الاعوام الثلاثة الاخيرة.
وأضاف: "مع اتضاح إمكان وقف اطلاق النار والتفاوض من أجل السلام، يصبح التحدث إلى بوتين مفيدا".
واعتبر ماكرون الجمعة أنه "سيصبح مجددا من المفيد" له وللأوروبيين الانخراط في حوار مع الرئيس الروسي.
وقال: "في الأسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجددا في حوار كامل وشفاف مع روسيا".
أخبار دولية
استعداد
بوتين
للتحاور
ماكرون
"مرحّب
به"
التالي
وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن الكرملين: بوتين مستعد لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسيّ
الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط قبالة فنزويلا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-06
الإليزيه: ماكرون يكلف رئيس الوزراء المستقيل بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب
أخبار دولية
2025-10-06
الإليزيه: ماكرون يكلف رئيس الوزراء المستقيل بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب
0
آخر الأخبار
2025-10-06
قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء المستقيل إجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لتحقيق الاستقرار بالبلاد
آخر الأخبار
2025-10-06
قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء المستقيل إجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لتحقيق الاستقرار بالبلاد
0
أخبار دولية
2025-10-09
غوتيريش يرحب باتفاق غزة ويقول إن "فرقنا على أهبة الإستعداد" للمساعدة
أخبار دولية
2025-10-09
غوتيريش يرحب باتفاق غزة ويقول إن "فرقنا على أهبة الإستعداد" للمساعدة
0
أخبار دولية
2025-11-22
ماكرون يقول إنه يريد "بناء علاقة للمستقبل" مع الجزائر "تصحح أمورا كثيرة"
أخبار دولية
2025-11-22
ماكرون يقول إنه يريد "بناء علاقة للمستقبل" مع الجزائر "تصحح أمورا كثيرة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:00
الصفدي التقى نظيره السعودي... هذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
15:00
الصفدي التقى نظيره السعودي... هذا ما جرى بحثه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
0
أخبار دولية
12:02
المفاوض الأوكراني يعلن عن لقاء جديد مع الطرف الأميركي في محادثات ميامي
أخبار دولية
12:02
المفاوض الأوكراني يعلن عن لقاء جديد مع الطرف الأميركي في محادثات ميامي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:03
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
خبر عاجل
09:03
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
0
أخبار دولية
2025-09-21
نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان
أخبار دولية
2025-09-21
نتنياهو يرى أن تحقيق السلام مع لبنان وسوريا ممكن: انتصاراتنا على حزب الله فتحت نافذة لإمكانية لم تكن بالحسبان
0
أخبار لبنان
2025-09-03
رئيس الحكومة أعطى السفيرين زيادة وخوري توجيهاته قبل تسلمهما مهامهما الجديدة
أخبار لبنان
2025-09-03
رئيس الحكومة أعطى السفيرين زيادة وخوري توجيهاته قبل تسلمهما مهامهما الجديدة
0
أخبار لبنان
2025-12-17
الكتلة الوطنيّة: لا تشريع وفق مصالح نبيه بري
أخبار لبنان
2025-12-17
الكتلة الوطنيّة: لا تشريع وفق مصالح نبيه بري
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
0
أخبار لبنان
06:06
الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية
أخبار لبنان
06:06
الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:57
نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%
صحف اليوم
00:57
نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%
2
خبر عاجل
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
خبر عاجل
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
3
أخبار لبنان
03:32
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
أخبار لبنان
03:32
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
4
اقتصاد
12:49
جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي
اقتصاد
12:49
جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي
5
حال الطقس
02:00
استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...
حال الطقس
02:00
استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...
6
أمن وقضاء
09:40
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
أمن وقضاء
09:40
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
7
خبر عاجل
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
خبر عاجل
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
8
أخبار لبنان
01:54
رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى
أخبار لبنان
01:54
رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More