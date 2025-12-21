السناتور الأميركي غراهام إثر لقائه نتنياهو: حماس وحزب الله يتسلحان مجددا

اتهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته لإسرائيل، حركة حماس وحزب الله بإعادة تسليح نفسيهما، ملاحظا أن الحركة الفلسطينية تعمل أيضا على تعزيز نفوذها في قطاع غزة.



وفي بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال غراهام: "لدي انطباع بأن حماس لا تعمل على نزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها".



وأضاف: "أعتقد أنها تحاول تعزيز حكمها ولن تتخلى عنه في غزة".



وبحسب عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ساهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فإن حزب الله يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه.



وقال: "أرى أن حزب الله يحاول صنع مزيد من الأسلحة ... وهذا أمر غير مقبول".



من جانبه، علق نتنياهو قائلا: "أنت على حق في الحالتين"، مشيدا بغراهام الذي وصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل".