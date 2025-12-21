10 قتلى بضربة طائرة مسيّرة استهدفت سوقا في ولاية شمال دارفور السودانية

قُتِل عشرة أشخاص في نهاية الأسبوع جرّاء ضربة بواسطة طائرة مسيّرة على سوق مزدحمة في ولاية شمال دارفور السودانية، على ما أفاد به مسعفون لم يذكروا الجهة التي نفذت الهجوم.ويأتي الهجوم في وقت اشتدت المعارك في مناطق سودانية أخرى، ما دفع إلى إجلاء العاملين في مجال الإغاثة الأحد من مدينة كادوقلي الجنوبية المحاصرة والتي تعاني المجاعة.وأوضح مجلس غرف طوارئ شمال دارفور، وهو إحدى مئات المجموعات التطوعية التي تنسق المساعدات في السودان، إن ضربة بطائرة مسيّرة "استهدفت السبت سوق الحارة بمحلية المالحة".ولم يشر المجلس إلى الجهة التي نفّذت الهجوم، موضحا أنه أدى إلى "وقوع حريق جزئي في المحال التجارية وخسائر مادية كبيرة".ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني أو من قوات الدعم السريع.