الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفاوض الأوكراني يعلن عن لقاء جديد مع الطرف الأميركي في محادثات ميامي

أخبار دولية
2025-12-21 | 12:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفاوض الأوكراني يعلن عن لقاء جديد مع الطرف الأميركي في محادثات ميامي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المفاوض الأوكراني يعلن عن لقاء جديد مع الطرف الأميركي في محادثات ميامي

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف إنه سيلتقي نظراءه الأميركيين، مع انطلاق اليوم الثالث من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع روسيا في ميامي.
     
وكتب عمروف على منصات التواصل الاجتماعي: "اليوم الثالث من العمل في الولايات المتحدة. سنعقد اليوم، أنا ورئيس أركان الجيش الأوكراني أندري غناتوف، اجتماعا جديدا مع الجانب الأميركي".

أخبار دولية

الأوكراني

الطرف

الأميركي

محادثات

ميامي

LBCI التالي
وكالة ‍الإعلام الروسية نقلًا عن الكرملين: بوتين مستعد لإجراء محادثات ⁠مع ‍نظيره الفرنسيّ
الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط قبالة فنزويلا​
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-18

زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع الأميركيين الجمعة والسبت في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
15:17

الوفدان الأميركي والأوكراني يقولان إن محادثات ميامي كانت "مثمرة وبناءة"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-15

مفاوض أوكراني يتحدّث عن "تقدّم حقيقي" في المحادثات مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
2025-12-19

مباحثات جديدة بين الأوكرانيين والأميركيين والأوروبيين في ميامي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:17

الوفدان الأميركي والأوكراني يقولان إن محادثات ميامي كانت "مثمرة وبناءة"

LBCI
أخبار دولية
15:00

الصفدي التقى نظيره السعودي... هذا ما جرى بحثه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

نحو 200 الف مواطن عادوا إلى شمال غزة منذ إعلان وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-17

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" بعد فيديو "الإعدام الميداني" لفلسطينيَين في جنين

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-02

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت وعين الرمانة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
06:06

الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:57

نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%

LBCI
خبر عاجل
08:56

مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد

LBCI
حال الطقس
02:00

استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...

LBCI
اقتصاد
12:49

جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
أخبار لبنان
03:32

القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك

LBCI
أمن وقضاء
09:40

تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل

LBCI
خبر عاجل
08:02

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More