المفاوض الأوكراني يعلن عن لقاء جديد مع الطرف الأميركي في محادثات ميامي

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف إنه سيلتقي نظراءه الأميركيين، مع انطلاق اليوم الثالث من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع روسيا في ميامي.



وكتب عمروف على منصات التواصل الاجتماعي: "اليوم الثالث من العمل في الولايات المتحدة. سنعقد اليوم، أنا ورئيس أركان الجيش الأوكراني أندري غناتوف، اجتماعا جديدا مع الجانب الأميركي".