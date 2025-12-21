الصفدي التقى نظيره السعودي... هذا ما جرى بحثه

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.



وبحث الوزيران في خلال اللقاء الذي جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين وزيادة التعاون في مختلف المجالات.



كما بحث الصفدي والأمير فيصل الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.



وأكّد الوزيران استمرار العمل المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.