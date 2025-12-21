الوفدان الأميركي والأوكراني يقولان إن محادثات ميامي كانت "مثمرة وبناءة"

رحب الوفدان الأميركي والأوكراني في بيان مشترك بالتبادلات "المثمرة والبناءة" التي جرت في خلال المفاوضات في ميامي مع حلفاء أوروبيين بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.وجاء في البيان الذي نشره ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ورستم عمروف كبير المفاوضين الأوكرانيين، على "إكس": "على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، عقد الوفد الأوكراني سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبناءة مع شركائه الأميركيين والأوروبيين".