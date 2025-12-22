الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

نقلت وثائق قضائية نشرت في أستراليا عن الشرطة قولها إن قنابل أنبوبية بدائية الصنع وواحدة على شكل كرة تنس أُلقيت على حشد في شاطئ بونداي قبل هجوم إطلاق الرصاص في وقت سابق من كانون الأول الحالي لكنها لم تنفجر.



وُقتل 15 شخصا وأصيب العشرات في الهجوم الذي استهدف احتفالا بمناسبة عيد حانوكا اليهودي في شاطئ بونداي في 14 كانون الأول.



ووفقا للشرطة، كان ساجد أكرم (50 عاما)، أحد المسلحين المشتبه في تنفيذهما للهجوم والذي قتلته الشرطة بالرصاص، يمتلك ستة أسلحة نارية. ووجهت اتهمات لابنه نافيد أكرم (24 عاما) بارتكاب 59 جريمة، تتضمن القتل والإرهاب.



وحسبما جاء في محضر وقائع الشرطة الذي نشرته المحكمة، خطط المسلحان المشتبه بهما للهجوم على مدى أشهر عدة وزارا متنزه بونداي المطل على الشاطئ للاستطلاع قبل يومين من تنفيذه.



وأظهرت الصور التي تضمنها تقرير الشرطة الأب والابن وهما يتدربان على أسلحة نارية في منطقة ريفية معزولة في نيو ساوث ويلز، وهي أكبر ولاية أسترالية من حيث عدد السكان وتضم مدينة سيدني.



وعثرت الشرطة على مقطع فيديو جرى التقاطه في تشرين الأول على الهاتف المحمول لأحد المسلحين يظهرهما جالسين أمام صورة لراية تنظيم الدولة الإسلامية ويدليان بتعليقات باللغة الإنجليزية عن أسباب الهجوم، بينما ينددان بأعمال "الصهاينة".



وجاء في تقرير الشرطة أنه بعد الساعة الثانية صباحا (1500 بتوقيت غرينتش) في يوم الهجوم، جرى تصوير الرجلين في شريط فيديو لكاميرات المراقبة وهما يحملان أغراضا طويلة وضخمة ملفوفة في أغطية من منزل مستأجر في ضاحية كامبسي إلى سيارة.



وقادا السيارة في وقت لاحق إلى بونداي حوالي الساعة الخامسة مساء (0800 بتوقيت غرينتش).



وتعتقد الشرطة أن الأغراض الملفوفة بأغطية كانت بندقيتي خرطوش أحاديتي الماسورة، وبندقية من طراز بيريتا، وثلاث قنابل أنبوبية، وقنبلة على شكل كرة تنس، وعبوة ناسفة كبيرة بدائية الصنع.



وتقول الشرطة إن الرجلين ألقيا القنابل الأنبوبية وقنبلة كرة التنس على الحشد في متنزه بونداي قبل أن يشرعا في إطلاق النار، لكن العبوات الناسفة لم تنفجر، وفقا للبيان الذي تم تقديمه إلى المحكمة.



وذكرت الشرطة أنها عثرت في وقت لاحق في منزل كامبسي على أجزاء مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكون يخص بندقية خرطوش ومعدات لصنع قنابل ومصاحف.

