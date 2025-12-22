الأخبار
الصين تفرض رسوما على منتجات الألبان الأوروبية

أخبار دولية
2025-12-22 | 05:02
الصين تفرض رسوما على منتجات الألبان الأوروبية

أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما موقتة على "بعض منتجات الألبان" المستوردة من الاتحاد الأوروبي، في أحدث فصول نزاع تجاري يمتد من الأغذية إلى المركبات الكهربائية. 
     
وستدخل الرسوم التي تراوح بين 21,9 و42,7 في المئة، حيز التنفيذ الثلاثاء، وهي تطال مجموعة من المنتجات تشمل الأجبان الطازجة والمصنّعة، والجبن الأزرق، وبعض أنواع الحليب والقشدة وغيرها، وفق ما أعلنت وزارة التجارة في بكين في بيان.
     
وكانت السلطات الصينية قد فتحت في آب 2024، تحقيقا لمكافحة الدعم بناء لطلب من جمعية الألبان الصينية.
     
وبينما من المقرر أن يختتم التحقيق في شباط، قالت وزارة التجارة إن النتائج الأولية ربطت بين الإعانات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، و"ضرر جسيم" يلحق بصناعة الألبان المحلية.
     
وتأتي الرسوم على منتجات الألبان بعد أسبوع من إعلان بكين فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات.
     
وتسري تلك الرسوم منذ 17 كانون الأول، وتراوح بين 4,9 و19,8 في المئة، بانخفاض عن الرسوم الموقتة التي راوحت بين 15,6 و62,4 في المئة، والتي تمّ تطبيقها منذ أيلول.

أخبار دولية

الصين

الألبان

الاتحاد الأوروبي

رسوم

