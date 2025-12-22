وزيرا الخارجية والدفاع التركيان يزوران سوريا الاثنين

يزور وزيرا الخارجية والدفاع التركيان سوريا الاثنين للبحث في العلاقات بين البلدين والاتفاق بين السلطات في دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، بحسب ما أعلنت أنقرة.



وأوضحت الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر سيجريان خلال الزيارة التي يتخللها لقاء الرئيس أحمد الشرع، "تقييما عاما" للعلاقات منذ إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.



كما سيبحث الجانبان "التقدّم في تنفيذ اتفاق 10 آذار" بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد، والذي "يمسّ عن قرب أولويات الأمن القومي لتركيا"، وفق الوزارة.



وكان فيدان حذّر "قسد" الأسبوع الماضي من أي إرجاء جديد للاندماج في الجيش السوري، معتبرا أنّ ذلك "يهدّد الوحدة الوطنية" للبلاد، ومنبهاً إلى أنّ شركاء الاتفاق "ينفد صبرهم".



وتعتزم أنقرة أيضاً طرح "المخاطر الأمنية الناشئة في جنوب سوريا بسبب العدوان الإسرائيلي"، و"انضمام سوريا مؤخراً إلى التحالف الدولي" ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب الوزارة.



وتتهم واشنطن التنظيم المتطرف بهجوم وقع في 13 كانون الأول، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي في تدمر بوسط سوريا.



وأكدت الخارجية التركية أن التعاون بين دمشق وأنقرة "يهدف إلى منع عودة ظهور داعش الذي يسعى لاستغلال هشاشة محتملة على الساحة السورية".