إيران: برنامجنا الصاروخي ليس محل تفاوض

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الصواريخ التي تصممها إيران هدفها الدفاع عن النفس وردع أي هجوم، مشدّدة على أن برنامجها الصاروخي "ليس محلّ تفاوض"، في وقت يصف مسؤولون إسرائيليون هذه الصواريخ بأنها مصدر تهديد.



وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران إن "برنامج الصواريخ الإيرانية صُمم للدفاع عن الأراضي الإيرانية، لا ليكون محلّ تفاوض".



وأضاف: "بالتالي، فإن القدرات الدفاعية الإيرانية المصصمة لردع أي معتد، ليست مطروحة للنقاش".

