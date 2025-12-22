تركيا: لا يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية لديها نية للمضي في الاندماج مع دمشق

رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب محادثات في دمشق، أن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ليس لديها نية فيما يبدو لدفع عملية اندماجها ضمن هياكل الدولة السورية.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، قال فيدان إنه من المهم أن تتوقف هذه القوات عن كونها عقبة أمام وحدة سوريا، مضيفًا أن التنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية وإسرائيل يشكل عقبة أمام تنفيذ اتفاق الاندماج.