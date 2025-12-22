مقتل شخص جراء قصف لقوات سوريا الديموقراطية في حلب

قتل مدني جراء قصف نسب إلى قوات سوريا الديموقراطية في مدينة حلب بشمال سوريا، بحسب ما افادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مع تجدّد الاشتباكات بين القوات الحكومية والأكراد.



وأعلنت سانا عن "ارتقاء مدني جراء قصف قسد (قوات سوريا الديموقراطية) بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ عدة أحياء بمدينة حلب"، في حين أفادت القوات الكردية عن إصابة خمسة مدنيين بجروح، مع تبادل الطرفين الاتهامات بالتسبّب باندلاع الاشتباكات.