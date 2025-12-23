استنكار من ضحايا لإبستين بعد إفراج جزئي عن وثائق الملف من جانب إدارة ترامب

استنكر ضحايا لجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي الذي توفي في السجن عام 2019، الاثنين الإفراج الجزئي الذي قامت به وزارة العدل الأميركية عن الوثائق المرتبطة بقضية هذا الممول النيويوركي والمعروف بعلاقاته مع السياسيين والمشاهير بمن فيهم دونالد ترامب.



واشتكت نحو 15 ضحية في بيان نشر على إكس من أن "جزءا" فقط من الوثائق نُشرت، ذاكرا تنقيحا "غير طبيعي ومفرطا" للعناصر التي نشرت الجمعة دون "أي تفسير".



كما انتقد البيان وزارة العدل لأنها "تركت هويات العديد من الضحايا واضحة، ما تسبب في ضرر فوري وحقيقي".



وأُجبرت الوزارة بموجب قانون أقرّه الرئيس الأميركي على مضض، على نشر الملف كاملا قبل الموعد النهائي يوم الجمعة 19 كانون الأول.



ولكن لم يكن متاحا على موقع وزارة العدل مساء الجمعة سوى جزء من الوثائق، وتم تنقيح العديد من الملفات، مثل 119 صفحة من محاضر مداولات هيئة المحلفين نشرت رغم ذلك "بموافقة قاضٍ فدرالي"، بحسب البيان.