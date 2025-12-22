روسيا تجدد دعمها لفنزويلا في وجه "الاعتداءات" الأميركية

أعربت روسيا الاثنين، عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة بين كراكاس وواشنطن، عن "دعمها الكامل" لفنزويلا في مواجهة "الاعتداءات" الأميركية، بعدما فرضت الولايات المتحدة حصارا على البلاد استهدف ناقلات نفط تعتبرها خاضعة للعقوبات.



وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل الاثنين أنه تلقى اتصالا من نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا أنهما تطرقا "إلى الاعتداءات والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي تُرتكب في الكاريبي، بما فيها الهجمات على القوارب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأعمال القرصنة غير القانونية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة".



وأضاف أن لافروف "جدد دعمه الكامل بوجه الاعتداءات على بلدنا".



ونشرت موسكو من جهتها بيانا جاء فيه أنّ "الوزيرين أعربا عن قلقهما العميق إزاء تصعيد واشنطن". وأضاف البيان أنّ "الجانب الروسي جدّد دعمه الكامل وتضامنه مع قيادة فنزويلا وشعبها في الظرف الراهن".



ويُعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حليفا مقرّبا من فلاديمير بوتين، وقد دعمه منذ الأيام الأولى للهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.



وفي رسالة نُشرت الاثنين ووجّهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي يعقد اجتماعا الثلاثاء، اعتبر مادورو أن "قرصنة الدولة" التي تمارسها الولايات المتحدة "تشكل تهديدا مباشرا للنظام القانوني الدولي وللأمن العالمي".

