مقتل شخص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

أخبار دولية
2025-12-23 | 00:36
مقتل شخص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل شخصا يشتبه في أنه تاجر مخدرات على متن قارب كان يبحر على طريق عبور معروف وفقا له بأنه يستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.
     
وقالت القيادة الجنوبية الأميركية التي تشرف على العمليات العسكرية لواشنطن في أميركا اللاتينية، في منشور على "إكس": "تم تأكيد مقتل مهرّب مخدرات إرهابي واحد خلال هذه العملية. لم يصب أي فرد من القوات العسكرية الأميركية بأذى".
     
 

أخبار دولية

بضربة

أميركية

استهدفت

قاربا

يشتبه

بتهريبه

المخدرات

المحيط

الهادئ

