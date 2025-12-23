كمبوديا تطالب تايلاند بعقد محادثاتهما على أرض محايدة

طلبت كمبوديا من تايلاند عقد محادثاتهما المقررة الأربعاء والرامية إلى إنهاء نزاعهما الحدودي، على أرض محايدة في ماليزيا بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



وكتب وزير الدفاع الكمبودي تيا سيها في رسالة مؤرخة الاثنين إلى نظيره التايلاندي ناتافون ناركفانيت: "لأسباب أمنية تتعلق بالقتال المستمر على طول الحدود، يجب عقد هذا الاجتماع في مكان آمن ومحايد".



وأضاف أن ماليزيا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وافقت على استضافة هذه المحادثات في كوالالمبور.



