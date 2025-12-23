الأخبار
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين

أخبار دولية
2025-12-23 | 05:41
مشاهدات عالية
0min
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين

نشرت وزارة العدل الأميركية ما يقرب من 8000 وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، بعدما اتُّهمت بحجب المعلومات وانتُقدت من المعارضة الديموقراطية بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.
     
وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى آب/أغسطس 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفيا داخل زنزانته.

رئيس الحكومة الأسترالية يوجه دعوة للرئيس الإسرائيلي لزيارة بلاده
اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل نحو ثلاثة آلاف أسير
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
08:51

وزارة العدل الأميركية: الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم ضد ترامب "غير حقيقية ومبالغ فيها"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-14

وزيرة العدل الأميركية تقول إن الوزارة ستتابع قضية إبستين على وجه السرعة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-19

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على نص يتيح نشر وثائق التحقيق بقضية إبستين

LBCI
أخبار دولية
2025-11-12

تعليق مهام وزير العدل الأوكراني لاتهامه بالضلوع في قضية فساد

اخترنا لكم
LBCI
أخبار دولية
09:10

وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد ببقاء الجيش في غزة

LBCI
أخبار دولية
08:54

فولكر تورك يطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة "فورا"

LBCI
أخبار دولية
08:51

وزارة العدل الأميركية: الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم ضد ترامب "غير حقيقية ومبالغ فيها"

LBCI
أخبار دولية
08:21

الملك عبدﷲ الثاني يؤكد للرئيس عون دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
خبر عاجل
2025-12-22

الرئيس عون لوزير الدفاع الايطالي: لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها عام 2027 ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-14

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أمن وقضاء
02:18

ينشطان بعمليات النشل في مناطق جبل لبنان.. "المعلومات" كشفت هويّتَيهما وأوقفتهما في الليلكي

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
08:06

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:25

جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
11:42

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
09:46

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
اخبار البرامج
09:56

فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
حال الطقس
01:30

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

