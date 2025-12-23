اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل نحو ثلاثة آلاف أسير

اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون على صفقة تبادل ما يناهز ثلاثة آلاف أسير، على ما أفاد مسؤولون من الجانبين.



وأعلن عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل ماجد فاضل، الاتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق "آلاف" الأسرى. بدوره، أفاد عبد القادر المرتضى، مسؤول الوفد الحوثي المعني بالمعتقلين، في منشور على إكس "وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا".