ألمانيا تعلن ترحيل سوري الى بلاده للمرة الأولى منذ العام 2011

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية ترحيل سوري من ألمانيا لأول مرة منذ اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.وذكرت الوزارة بأنه تم ترحيل المهاجر السوري الذي سبق وأدين بتهم جنائية في ألمانيا، إلى دمشق حيث سُلّم إلى السلطات السورية صباح الثلاثاء.