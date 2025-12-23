مصدران: سوريا تحتجز صحفيا إسلاميا أمريكيا بارزا

أكد مصدران مطلعان أن قوات الأمن السورية اعتقلت صحفيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا كان ينتقد الحكومة السورية الجديدة وشراكتها الوليدة مع الولايات المتحدة.وقالا إن بلال عبد الكريم تم اعتقاله في مدينة الباب في محافظة حلب الشمالية أمس الاثنين. وكان عبد الكريم يقدم عروضًا كوميدية في الولايات المتحدة ثم تحول إلى صحفي معني بتغطية الحرب، وهو يعيش في سوريا منذ عام 2012 وعمل مع العديد من وسائل الإعلام الأجنبية.ويمثل عبد الكريم صوتا بارزا بين الإسلاميين الأجانب في سوريا، إذ أتاح المجال للتعبير عن آراء المتشددين الذين يرون أن الرئيس أحمد الشرع - الذي كان في السابق قائدًا لفرع تنظيم القاعدة في سوريا - تنازل كثيرًا عن القيم الإسلامية منذ توليه السلطة.