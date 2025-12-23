0min

وزير الخارجية الروسي سيلتقي مع نظيره السوري الذي وصل إلى روسيا

نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو.