وزارة العدل الأميركية: الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم ضد ترامب "غير حقيقية ومبالغ فيها"

أشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن الوثائق الأخيرة التي نشرتها الحكومة بشأن قضية جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية تتضمن مزاعم "غير حقيقية ومبالغ فيها" ضد الرئيس دونالد ترامب.وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "بعض هذه الوثائق تتضمن مزاعم غير حقيقية ومبالغ فيها ضد الرئيس ترامب تم رفعها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي مباشرة قبل انتخابات 2020"، من دون أن تحدد أي الاتهامات التي تعتبرها كاذبة.وأضافت: "لو أن فيها ولو ذرة من المصداقية، لكانت استُخدمت ضد الرئيس ترامب بالفعل".