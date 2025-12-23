فولكر تورك يطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة "فورا"

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اعتقال الحوثيين العشرات من موظفي الأمم المتحدة، داعيًا المتمردين اليمنيين لإطلاق سراحهم "فورًا ومن دون شروط".



وقال تورك في منشور على منصة "إكس": "ما زال زملائي في اليمن معتقلين تعسفيا، أحدهم منذ تشرين الثاني 2021 ويتعرض لسوء المعاملة ويواجه تهما مفبركة بالتجسس على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان".



ودعا سلطات الحوثيين إلى "إطلاق سراح عاملينا في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني فورا ومن دون شروط".