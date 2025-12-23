زيلينسكي: محادثات أميركية "بناءة" أنتجت عدة مسودات وثائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عدة مسودات وثائق أُعدت بعد أن أجرى مسؤولون أوكرانيون محادثات في مدينة ميامي مع نظرائهم الأميركيين حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا.



وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "عملوا بشكل بنّاء مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتم إعداد عدة مسودات... تتضمن على وجه الخصوص ضمانات الأمنية لأوكرانيا وخططًا للتعافي وإطار عمل أساسيًا لإنهاء هذه الحرب".

