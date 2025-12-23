وزير الدفاع الإسرائيلي: الحكومة لا تنوي بناء مستوطنات في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إقامة مستوطنات في غزة.وقال كاتس في وقت سابق اليوم إن الجيش لن ينسحب بالكامل أبدًا من قطاع غزة وذلك لأسباب أمنية، وإنه سيتم إنشاء وحدة عسكرية مدنية مشتركة في القطاع الفلسطيني.