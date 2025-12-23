تركيا: فقدان الاتصال مع طائرة تقل رئيس الأركان الليبي بعد إقلاعها من أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، فقدان الاتصال اللاسلكي مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي وأربعة آخرين بعد إقلاعها من أنقرة متجهة إلى طرابلس.



وذكر الوزير عبر منصة إكس، أن الطائرة أقلعت في الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش قبل انقطاع الاتصال اللاسلكي معها في الساعة 17:52 بتوقيت غرينتش.



وكشف أن الطائرة طلبت الهبوط الاضطراري فوق أنقرة، إلا أنه لم يتسن التواصل معها بعد ذلك.