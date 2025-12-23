ترامب: لن يتولى رئاسة البنك المركزي أي شخص يخالفني الرأي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد من الرئيس التالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق في وضع جيد.وقال: "أي شخص يختلف معي لن يكون رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي أبدا".واختلف ترامب كثيرا مع رئيس البنك الحالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة ووتيرته. وتنتهي مدة باول في أيار المقبل.