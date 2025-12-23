الأخبار
مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال حتى 2026
أخبار دولية
2025-12-23 | 15:14
مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال حتى 2026
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد تفويض القوة التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال حتى العام 2026.
وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM) في هذا البلد المضطرب في منطقة القرن الإفريقي لدعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة حركة الشباب الجهادية.
وقد حلّت هذه البعثة محل مهمة "انتقالية" في كانون الثاني، كانت بدورها امتدادا لقوة تابعة للاتحاد الإفريقي أُطلقت أساسا عام 2007.
وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد حركة الشباب في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة عادت إلى شن هجمات منذ العام الماضي.
وتبنّت الحركة هجوما وقع في آذار كاد أن يصيب موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كما أطلقت في نيسان قذائف على مطار مقديشو.
وفي آب، استعادت القوات المسلحة الصومالية وقوات البعثة بلدة بارييري الاستراتيجية، التي تضم قاعدة عسكرية وتقع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة مقديشو.
ويبقي القرار الذي تم اعتماده الثلاثاء العدد الأقصى لعناصر البعثة عند 11826 عنصرا نظاميا، بينهم 680 شرطيا.
كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن "قلقه إزاء النقص المزمن المستمر في تمويل" البعثة.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في حين أيد القرار الأعضاء الأربعة عشر الآخرون في المجلس.
أخبار دولية
مجلس الأمن
بعثة الاتحاد الإفريقي
الصومال
التالي
إيران تعدم رجلين مدانين بالاغتصاب
رسالة بريد إلكتروني: ترامب سافر على متن طائرة إبستين 8 مرات في التسعينيات
السابق
