إيران تعدم رجلين مدانين بالاغتصاب

أعدمت السلطات الإيرانية رجلين بعد إدانتهما بارتكاب جريمة اغتصاب في شمال البلاد، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.



وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بأن الرجلين نفّذا الجريمة عام 2022 في محافظة مازندران، من دون الكشف عن هويتيهما.



وذكر الموقع أن الإعدام نُفّذ "بعدما أيّدت المحكمة العليا الحكمين".



وكانت السلطات قد نفّذت الشهر الماضي حكم الإعدام علنا بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين في محافظة سمنان بشمال إيران.



وتُبقي إيران على عقوبة الإعدام لجرائم من بينها القتل والاغتصاب، وغالبا ما تُنفَّذ الأحكام شنقا عند الفجر.



وبحسب منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، تُعدّ إيران ثاني أكثر دولة تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين.