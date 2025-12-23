البابا لاوون يدعو إلى هدنة عالمية ليوم واحد لمناسبة عيد الميلاد

دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى هدنة ليوم واحد في أنحاء العالم كافة لمناسبة عيد الميلاد، من دون أن يذكر نزاعا بعينه، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لأن "روسيا يبدو أنها رفضت طلب الهدنة".



وقال البابا لدى مغادرته مقر إقامته في كاستل غاندولفو قرب روما عائدا إلى الفاتيكان: "أجدّد هذا النداء إلى جميع أصحاب النيات الحسنة، كي يحترموا على الأقل، في عيد ميلاد المخلّص، يوما واحدا من السلام".