الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البرلمان الفنزويلي يقرّ قانونا يفرض السجن على المروّجين للحصار
أخبار دولية
2025-12-23 | 15:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البرلمان الفنزويلي يقرّ قانونا يفرض السجن على المروّجين للحصار
أقرّ البرلمان الفنزويلي قانونا ينصّ على عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما بحقّ كل من يروّج أو يدعم، من داخل البلاد، حصارا بحريا أو أعمال "قرصنة"، عقب مصادرة الولايات المتحدة أخيرا ناقلات نفط فنزويلية.
وجرى إقرار النص بإجماع نواب حزب الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتمتع بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وقُدّم مشروع "قانون حماية حرّيات الملاحة والتجارة في مواجهة القرصنة والحصار وغيرها من الأفعال الدولية غير المشروعة" بعد وقت قصير من مصادرة الولايات المتحدة، السبت، ناقلة نفط ثانية تحمل خاما فنزويليا. وكانت ناقلة أخرى قد صودرت في العاشر من كانون الأول، فيما لاحقت القوات الأميركية سفينة ثالثة الأحد.
ووصف مادورو تلك الإجراءات بأنها "قرصنة بحرية إجرامية"، معتبرا أن الهدف النهائي لواشنطن هو إطاحته، في حين دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي إلى التنحي.
وينصّ القانون الجديد على أن "كل سلوك أو فعل ينفّذ أو يروّج أو يدعو أو يسهّل أو يدعم أعمال القرصنة أو الحصار البحري أو التجسس الذي يطال الملاحة، بما في ذلك اعتراض السفن أو غيرها من الأفعال الدولية غير المشروعة"، يعاقَب عليه بالسجن من 15 إلى 20 عاما.
كما يلحظ النص غرامات قد تصل إلى مليون يورو، إضافة إلى مصادرة الممتلكات.
وتوجد بالفعل قوانين أخرى تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على من يسهّل العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة، ومن بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، التي كانت قد رحّبت بتشديد السياسة الأميركية حيال حكومة مادورو.
أخبار دولية
البرلمان الفنزويلي
السجن
حصار
التالي
قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
تركيا تعلن العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-17
البرلمان الأوروبي يقر وقف شراء الغاز الروسي في خريف 2027 كحد أقصى
أخبار دولية
2025-12-17
البرلمان الأوروبي يقر وقف شراء الغاز الروسي في خريف 2027 كحد أقصى
0
أخبار دولية
2025-10-18
ترامب يقر إعفاءات جمركية لإنتاج السيارات بأميركا ويفرض رسومًا جديدة على الشاحنات
أخبار دولية
2025-10-18
ترامب يقر إعفاءات جمركية لإنتاج السيارات بأميركا ويفرض رسومًا جديدة على الشاحنات
0
أخبار دولية
2025-12-17
ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"
أخبار دولية
2025-12-17
ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"
0
أخبار دولية
2025-12-17
برلمان ألمانيا يقر مشتريات عسكرية بقيمة 50 مليار يورو
أخبار دولية
2025-12-17
برلمان ألمانيا يقر مشتريات عسكرية بقيمة 50 مليار يورو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:58
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تمارس "أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا"
أخبار دولية
16:58
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تمارس "أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
0
أخبار دولية
16:01
روسيا والصين تنددان أمام مجلس الأمن بالسلوك الأميركي تجاه فنزويلا
أخبار دولية
16:01
روسيا والصين تنددان أمام مجلس الأمن بالسلوك الأميركي تجاه فنزويلا
0
أخبار دولية
15:54
الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية
أخبار دولية
15:54
الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
0
اخبار البرامج
15:40
من بعلبك إلى "المسار"... باسم ياخور يُحقق حلم الطفل مُراد وهذه وصيته لابنه "روي"
اخبار البرامج
15:40
من بعلبك إلى "المسار"... باسم ياخور يُحقق حلم الطفل مُراد وهذه وصيته لابنه "روي"
0
أخبار دولية
15:42
قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
أخبار دولية
15:42
قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
0
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
0
أخبار لبنان
15:30
شحادة من بعبدا: أطلعنا الرئيس عون على خطة الوزارة لإعادة بناء الثقة بين لبنان والشركات التكنولوجية
أخبار لبنان
15:30
شحادة من بعبدا: أطلعنا الرئيس عون على خطة الوزارة لإعادة بناء الثقة بين لبنان والشركات التكنولوجية
0
أخبار دولية
15:21
تركيا تعلن العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي (فيديو)
أخبار دولية
15:21
تركيا تعلن العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي (فيديو)
0
أخبار لبنان
14:27
الراعي: الريسيتال "نرنم عمانوئيل" يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا ونريد بناء السلام
أخبار لبنان
14:27
الراعي: الريسيتال "نرنم عمانوئيل" يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا ونريد بناء السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أين سيبيع لبنان الغاز؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أين سيبيع لبنان الغاز؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
استبعادُ فرنسا عن لجنة التفاوض للميكانيزم برغبة إسرائيلية وغطاء أميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
استبعادُ فرنسا عن لجنة التفاوض للميكانيزم برغبة إسرائيلية وغطاء أميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قبيل المحادثات الأميركية-الإسرائيلية... تباين في المقاربات بشأن كيفية التعامل مع الساحة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قبيل المحادثات الأميركية-الإسرائيلية... تباين في المقاربات بشأن كيفية التعامل مع الساحة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون بين تاريخ كاتدرائية مار اسطفان وجمال صوت كريستيان نجار
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون بين تاريخ كاتدرائية مار اسطفان وجمال صوت كريستيان نجار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
موضة وجمال
13:11
سيليو صعب وزوجته يعلنان انتظار مولودهما الأول: "أكبر نعمة" (صور)
موضة وجمال
13:11
سيليو صعب وزوجته يعلنان انتظار مولودهما الأول: "أكبر نعمة" (صور)
4
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
5
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
6
خبر عاجل
12:50
حاكم مصرف لبنان يوصي بأن يُخضع مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب
خبر عاجل
12:50
حاكم مصرف لبنان يوصي بأن يُخضع مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب
7
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
8
خبر عاجل
14:20
وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين والطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن التواصل انقطع بعد ذلك
خبر عاجل
14:20
وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين والطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن التواصل انقطع بعد ذلك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More