قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
أخبار دولية
2025-12-23 | 15:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
شرعت مصر في إنشاء خط قطار فائق السرعة بطول 660 كيلومترا عبر الصحراء لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، في مشروع تقول السلطات إنه سيخفف الضغط عن العاصمة القاهرة ويدعم التوسع العمراني في بلد تغطي الصحراء معظم مساحته.
وسينقل القطار، للمرة الأولى، الركاب والبضائع بين الساحلين الشمالي والشرقي لمصر بسرعة تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة، وهو ما وصفه وزير النقل كامل الوزير بأنه "قناة سويس جديدة على قضبان".
ويعد المشروع الأحدث ضمن سلسلة مشاريع عمرانية كبرى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرق القاهرة، والتي بلغت كلفتها نحو 58 مليار دولار.
وفي العام 2021، وقّعت مصر عقدا بقيمة 3,75 مليار يورو مع تحالف شركات من بينها مجموعة سيمنز الألمانية، لتنفيذ خط القطار الذي يمتد في شمال البلاد من العين السخنة على البحر الأحمر شرقا إلى مرسى مطروح على البحر المتوسط غربا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر التي تضم الميناء الجاف الوحيد في مصر.
ومن المتوقع أن ينقل القطار نحو 15 مليون طن من البضائع سنويا، أي ما يعادل ثلاثة بالمئة من حجم البضائع التي عبرت قناة السويس عام 2024، وفق ما أفاد رئيس الهيئة القومية للأنفاق طارق جويلي وكالة فرانس برس.
ويقدّم القائمون على المشروع القطار باعتباره ركيزة استراتيجية للتنمية الحضرية في بلد تغطي الصحراء نحو 95 بالمئة من مساحته.
ويقول فيصل شعبان، الرئيس التنفيذي لشركة سيسترا في مصر المسؤولة عن إنشاء السكك الحديد، إن خط النقل فائق السرعة "سيخفف الضغط على القاهرة الكبرى، وسيسهم في ظهور مراكز نمو جديدة تدعمها بنية تحتية متكاملة".
وفي العاصمة الإدارية الجديدة، بدأت ملامح إحدى محطات القطار الـ21 بالظهور، حيث تمتد ست سكك حديدية مكشوفة تربط بينها سلالم، بينما تنتشر في محيط الموقع لافتات تشير إلى مراكز تسوق ومناطق سكنية، في محاولة لجذب السكان إلى المدينة التي افتُتحت عام 2024.
غير أن محمد، وهو أحد عمّال البناء، لا يتوقع أن تشهد العاصمة الإدارية نموا سكانيا كبيرا، ويقول لفرانس برس وهو يسحب رافعته اليدوية الزرقاء "لن يسكن أحد هنا. سنكون قد أنجزنا كل هذا المشروع، لكنه لن يخدم سوى السياح أو نقل البضائع".
ويتركز معظم سكان مصر، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، على ضفتي نهر النيل وفي دلتا النهر، في واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم العربي.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الخط الأول من المشروع، المعروف بـ"الخط الأخضر"، عام 2028، على أن يشكل وحده ثلث شبكة القطارات المستقبلية التي يبلغ طولها الإجمالي 1985 كيلومترا.
وسيتبع ذلك "الخط الأزرق" الذي يمتد بمحاذاة النيل من أبو سمبل في أقصى الجنوب إلى القاهرة، ثم "الخط الأحمر" الذي يربط مدينتي الغردقة وسفاجا بشمال الأقصر.
وتأمل الحكومة المصرية أن تنقل شبكة القطارات الجديدة نحو 1,5 مليون راكب يوميا بحلول عام 2030.
أخبار دولية
قطار سريع
مصر
البحر الأحمر
البحر المتوسط
التالي
الدبيبة: تلقينا نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي بعد فقدان الاتصال بطائرته فوق أنقرة
البرلمان الفنزويلي يقرّ قانونا يفرض السجن على المروّجين للحصار
السابق
0
آخر الأخبار
2025-11-06
التلفزيون المِصريّ: مِصر وقطر توقعان اتفاقية شراكة لتطوير مشروع عقاريّ على ساحل البحر المتوسط
آخر الأخبار
2025-11-06
التلفزيون المِصريّ: مِصر وقطر توقعان اتفاقية شراكة لتطوير مشروع عقاريّ على ساحل البحر المتوسط
0
أخبار دولية
2025-11-04
إكسون موبيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط
أخبار دولية
2025-11-04
إكسون موبيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط
0
أخبار دولية
2025-12-19
كييف تعلن استهداف ناقلة للنفط الروسي بمسيرات في البحر المتوسط
أخبار دولية
2025-12-19
كييف تعلن استهداف ناقلة للنفط الروسي بمسيرات في البحر المتوسط
0
أخبار لبنان
2025-12-12
جورج خباز من مهرجانِ البحر الاحمر الدوليّ إلى لبنان حاملًا جائزةَ أفضلِ ممثل
أخبار لبنان
2025-12-12
جورج خباز من مهرجانِ البحر الاحمر الدوليّ إلى لبنان حاملًا جائزةَ أفضلِ ممثل
0
أخبار دولية
16:58
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تمارس "أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا"
أخبار دولية
16:58
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تمارس "أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
0
أخبار دولية
16:01
روسيا والصين تنددان أمام مجلس الأمن بالسلوك الأميركي تجاه فنزويلا
أخبار دولية
16:01
روسيا والصين تنددان أمام مجلس الأمن بالسلوك الأميركي تجاه فنزويلا
0
أخبار دولية
15:54
الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية
أخبار دولية
15:54
الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
0
اخبار البرامج
15:40
من بعلبك إلى "المسار"... باسم ياخور يُحقق حلم الطفل مُراد وهذه وصيته لابنه "روي"
اخبار البرامج
15:40
من بعلبك إلى "المسار"... باسم ياخور يُحقق حلم الطفل مُراد وهذه وصيته لابنه "روي"
0
أخبار دولية
15:42
قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
أخبار دولية
15:42
قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
0
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
تقارير نشرة الاخبار
16:34
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
0
أخبار لبنان
15:30
شحادة من بعبدا: أطلعنا الرئيس عون على خطة الوزارة لإعادة بناء الثقة بين لبنان والشركات التكنولوجية
أخبار لبنان
15:30
شحادة من بعبدا: أطلعنا الرئيس عون على خطة الوزارة لإعادة بناء الثقة بين لبنان والشركات التكنولوجية
0
أخبار دولية
15:21
تركيا تعلن العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي (فيديو)
أخبار دولية
15:21
تركيا تعلن العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي (فيديو)
0
أخبار لبنان
14:27
الراعي: الريسيتال "نرنم عمانوئيل" يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا ونريد بناء السلام
أخبار لبنان
14:27
الراعي: الريسيتال "نرنم عمانوئيل" يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا ونريد بناء السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أين سيبيع لبنان الغاز؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أين سيبيع لبنان الغاز؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
استبعادُ فرنسا عن لجنة التفاوض للميكانيزم برغبة إسرائيلية وغطاء أميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
استبعادُ فرنسا عن لجنة التفاوض للميكانيزم برغبة إسرائيلية وغطاء أميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قبيل المحادثات الأميركية-الإسرائيلية... تباين في المقاربات بشأن كيفية التعامل مع الساحة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قبيل المحادثات الأميركية-الإسرائيلية... تباين في المقاربات بشأن كيفية التعامل مع الساحة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون بين تاريخ كاتدرائية مار اسطفان وجمال صوت كريستيان نجار
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون بين تاريخ كاتدرائية مار اسطفان وجمال صوت كريستيان نجار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
1
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
موضة وجمال
13:11
سيليو صعب وزوجته يعلنان انتظار مولودهما الأول: "أكبر نعمة" (صور)
موضة وجمال
13:11
سيليو صعب وزوجته يعلنان انتظار مولودهما الأول: "أكبر نعمة" (صور)
4
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
5
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
6
خبر عاجل
12:50
حاكم مصرف لبنان يوصي بأن يُخضع مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب
خبر عاجل
12:50
حاكم مصرف لبنان يوصي بأن يُخضع مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي لمراجعة دقيقة وشاملة قبل إحالته إلى مجلس النواب
7
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
8
خبر عاجل
14:20
وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين والطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن التواصل انقطع بعد ذلك
خبر عاجل
14:20
وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين والطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن التواصل انقطع بعد ذلك
