ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تمارس "أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا"
أخبار دولية
2025-12-23 | 16:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تمارس "أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا"
أعلن ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة التي تنشر قوة عسكرية كبيرة في الكاريبي وتفرض حصارا بحريا ضد كراكاس لاتهامها بتمويل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، تمارس "أكبر عملية ابتزاز معروفة في تاريخنا".
وقال سامويل مونكادا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نحن نواجه قوة تتصرف خارج نطاق القانون الدولي، وتطالب الفنزويليين بمغادرة بلادنا وتسليمها لها (...) وإلا ستشن هجوما مسلحا، وهو ما تعلنه منذ أسابيع. هذه أكبر عملية ابتزاز معروفة في تاريخنا".
أخبار دولية
فنزويلا
الأمم المتحدة
واشنطن
التالي
مسؤول تركي: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت بوجود عطل كهربائي قبل تحطمها
رصاص في قلب حلب… اشتباكات تفتح ملف قسد في توقيت تركي حساس
السابق
