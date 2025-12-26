زيلنسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الجمعة انه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا، في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.



وكتب زيلنسكي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب"، مضيفا "أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة".