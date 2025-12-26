إيران تقول إنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب.



ولم تذكر السلطات اسم السفينة أو تكشف عن جنسيتها، كما لم تذكر متى تم احتجازها.



وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.



ونشرت مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة وصورًا لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.



