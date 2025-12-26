14 مصابا في هجوم باستخدام سكين ومادة سائلة في اليابان

أصيب 14 شخصًا في مصنع بوسط اليابان إثر هجوم بسكين وبمادة سائلة مجهولة، وفق ما أفاد مسؤول في أجهزة الإسعاف.



وقال توموهارو سوجياما رئيس قسم الدفاع المدني في مدينة ميشيما بمنطقة شيزوكا لوكالة فرانس برس "احتاج 14 شخصًا إلى رعاية خدمات الطوارئ".



وتحدث عن ورود مكالمة هاتفية حوالى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (07.30 صباحًا بتوقيت غرينتش) من مصنع مطاط قريب، تفيد بتعرض "خمسة أو ستة أشخاص للطعن" واستخدام "سائل رذاذي".



وذكرت وسائل إعلام يابانية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون "إن إتش كاي" أن رجلًا أوقف بشبهة محاولة القتل. ولا يزال مدى الإصابات مجهولًا، فيما ذكرت "إن إتش كاي" أن جميع الضحايا كانوا واعين.



وأشار توموهارو سوجياما إلى أنه من بين المصابين الـ14، نُقل ستة على الأقل إلى المستشفى، مضيفًا أن 17 مركبة إنقاذ اُرسلت إلى المكان، من بينها 11 سيارة إسعاف.

