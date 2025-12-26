صحيفة: بوتين يشير إلى إمكانية تبادل أراض في إطار اتفاق بشأن أوكرانيا

أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ بعض كبار رجال الأعمال الروس أنه قد يكون منفتحًا على مبادلة بعض الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، لكنه يريد منطقة دونباس بالكامل.وقال أندريه كوليسنيكوف مراسل الصحيفة في الكرملين إن بوتين أطلع رجال الأعمال على تفاصيل الخطة في اجتماع عقد في الكرملين في وقت متأخر من ليل 24 كانون الأول.وقالت الصحيفة "أكد فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي لا يزال مستعدًا لتقديم التنازلات التي قدمها في أنكوراج (مدينة أميركية)".وكتب كوليسنيكوف في الصحيفة أن بوتين يريد دونباس بالكامل، لكنه "لا يستبعد تبادل جزئي للأراضي من الجانب الروسي" خارج تلك المنطقة.