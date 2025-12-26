تركيا تندد بـ"التدخل السافر" من إسرائيل في شؤون الصومال إثر اعترافها بأرض الصومال

نددت تركيا بإعلان إسرائيل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال الانفصالية.



ورأت أنقرة المتحالفة مع مقديشو والداعمة لها في هذه الخطوة "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصومال".



واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "هذه الخطوة من إسرائيل التي تواصل سياستها التوسعية وتبذل كل ما في وسعها لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية، تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصومال".

