روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة "نسف" المفاوضات بشأن الخطة الأميركية

اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة "نسف" المفاوضات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن النص الجديد الذي قدمته كييف هذا الأسبوع "يختلف اختلافا جذريا" عما تفاوضت عليه موسكو مع الأميركيين.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات متلفزة إن "قدرتنا على بذل الجهد النهائي والتوصل إلى اتفاق تعتمد على عملنا والإرادة السياسية للطرف الآخر، ولا سيما في ظل تكثيف كييف وداعميها، خصوصا داخل الاتحاد الأوروبي، الذين لا يؤيدون الاتفاق، جهودهم لنسفه".