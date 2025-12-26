ترامب يقول إن معسكرات للجهاديين استهدفتها غارات أميركية في نيجيريا "دُمّرت" بالكامل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نُشرت الجمعة إن الضربات التي أمر بها ضد الجهاديين النيجيريين الذين يتهمهم باضطهاد المسيحيين "دمّرت" معسكراتهم بالكامل.



وصرح ترامب لموقع بوليتيكو: "كانوا ينوون فعل ذلك سابقا، لكنني قلت: +لا، دعونا نقدم لهم هدية عيد الميلاد+... لم يتوقعوا ذلك، لكننا ضربناهم بقوة. دُمّرت جميع معسكراتهم".















