تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف القتال العنيف عبر الحدود

اتفقت تايلاند وكمبوديا اليوم السبت على وقف الاشتباكات الحدودية العنيفة التي استمرت لأسابيع، وهي أسوأ جولة قتال بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا منذ سنوات، والتي تضمنت طلعات جوية لطائرات مقاتلة، وتبادل إطلاق صواريخ وقصف مدفعي.



وقال وزيرا دفاع البلدين في بيان مشترك بشأن وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ ظهرًا (05:00 بتوقيت غرينتش): "يتفق الجانبان على الإبقاء على انتشار القوات الحالي دون أي تحركات إضافية".



وأكدت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "أي تعزيزات ستزيد من حدة التوتر وتؤثر سلبا على الجهود المبذولة على المدى الطويل لحل الأزمة".

وأنهى الاتفاق، الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين عقب عشرين يوما من القتال الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 101 شخص وتشريد أكثر من نصف مليون شخص من كلا الجانبين. وقد تجددت الاشتباكات في أوائل كانون الأول بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي ساهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوسط فيه لوقف جولة سابقة من القتال في تموز.