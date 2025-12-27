بولندا تغلق مطارين موقتا بسبب غارات روسية على أوكرانيا

أعلنت الوكالة البولندية للملاحة الجوية على موقع إكس اليوم السبت أنه تم إغلاق مطاري جيشوف ولوبلين في جنوب شرق بولندا موقتا بعد أن نفذ الطيران العسكري البولندي والحليف عمليات جوية داخل المجال الجوي البولندي بسبب هجمات روسية على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية.وأوضحت الوكالة أن القرار جاء "بسبب ضرورة ضمان حرية عمل الطيران العسكري"، ولذلك تم إغلاق المطارين موقتا أمام الحركة المدنية.وأشارت إلى أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية في الأجواء، استأنف المطاران نشاطهما وعاد العمل فيهما بشكل طبيعي.